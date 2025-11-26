Un incendio de gran magnitud se desató este miércoles en un complejo residencial del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, dejando al menos cuatro muertos y ocho heridos, según informaron medios locales y autoridades policiales.

El fuego comenzó en el andamiaje exterior de uno de los bloques del complejo Wang Fuk Court, donde se realizaban trabajos de renovación, y se propagó con rapidez por la estructura de bambú. Las autoridades elevaron la alerta a nivel 4, en una escala de 1 a 5 utilizada para evaluar la peligrosidad del siniestro.

La policía señaló que hay personas atrapadas dentro de los tres edificios afectados, mientras múltiples dotaciones de bomberos continúan trabajando para controlar las llamas y rescatar a los residentes bloqueados por el humo.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una densa columna de humo y partes del andamiaje derrumbándose sobre la calle. Varias vías cercanas al complejo fueron cerradas al tránsito para facilitar el desplazamiento de los servicios de emergencia.

Entre los fallecidos figura un bombero que había sido trasladado al Hospital Príncipe de Gales tras resultar herido durante las tareas de rescate, según confirmó el diario South China Morning Post.

Wang Fuk Court, donde viven cerca de 4.000 personas, se encuentra en medio de un plan de renovación valuado en 330 millones de dólares hongkoneses (unos USD 42 millones). El proyecto había generado controversias entre los residentes por el uso extensivo de andamios y trabajos sobre la fachada.

Los incendios vinculados a andamiajes de bambú no son un fenómeno aislado en Hong Kong. En octubre, un fuego en la Torre Chinachem obligó a evacuar a decenas de personas y dejó cuatro hospitalizados, lo que reavivó las críticas sobre la seguridad de estas estructuras tradicionales utilizadas en obras de refacción.

El Observatorio de Hong Kong mantenía desde el lunes una alerta roja de peligro de incendio, que indica un riesgo extremadamente alto debido a la baja humedad, el viento y la sequedad del ambiente.

En la zona también se vio afectada la Escuela Pública Bautista de Tai Po, que pidió a los padres evitar el área hasta que las autoridades controlen el siniestro.

Las autoridades aún investigan el origen del incendio, aunque en antecedentes similares se mencionan chispas de soldadura o colillas de cigarrillos como posibles causas. Expertos advierten que la combinación de bambú, materiales inflamables y edificios de gran altura incrementa el riesgo de siniestros en zonas de alta densidad poblacional.

Fuente: Infobae