Un incendio forestal registrado en la zona de Sierra Difuntos y el Complejo La Serranita generó alarma durante la tarde-noche de este lunes y se sumó a los múltiples daños provocados por el fuerte temporal que afectó a distintos sectores del partido de General Pueyrredon.

Para contener las llamas y evitar su propagación, una veintena de bomberos debió ser desplegada en el lugar. En paralelo, las autoridades contabilizaron al menos 19 siniestros de distinta magnitud en toda la zona, lo que obligó a reforzar el operativo general. En total, unos 40 bomberos trabajaron en diferentes frentes para atender los problemas derivados tanto del incendio como de los efectos de la tormenta.

Aunque aún no se cuenta con una evaluación oficial completa, se reportaron daños de consideración en sectores de vegetación nativa y espacios naturales, además de afectaciones en viviendas y calles internas. También intervinieron personal de Defensa Civil y del SAME, convocados para responder a las distintas emergencias planteadas.

Desde el lugar, el secretario de Seguridad del Municipio, Rodrigo Goncalvez, destacó que la situación más urgente pudo ser controlada: “Lo más importante es que lo que representaba un riesgo para la población pudo ser superado. Hay mucho trabajo por delante, pero se logró despejar las cuestiones de mayor peligro”, señaló.

El funcionario valoró el trabajo coordinado entre los distintos organismos y precisó que se recibieron casi 100 reclamos vinculados a los efectos del temporal. Además, indicó que este martes continuarán las tareas de limpieza y prevención, con la participación de Defensa Civil, EMSUR y otras áreas municipales, mientras que la empresa EDEA también avanzaba con trabajos operativos.

“Pedimos paciencia a los vecinos. El viento y la lluvia generaron inconvenientes en Mar del Plata y en gran parte de la provincia, pero el trabajo en equipo estuvo a la altura”, concluyó.