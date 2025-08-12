El siniestro, que movilizó a los cuarteles de Bomberos Centro y Monolito, fue controlado sin que se registraran personas lesionadas.

Según informaron fuentes oficiales, el cuartel Monolito solicitó apoyo para el reabastecimiento de agua y personal, por lo que se comisionó una autobomba desde el cuartel Centro para reforzar las tareas.

Las dotaciones trabajaron de manera coordinada hasta sofocar por completo las llamas, evitando que el fuego se propagara a otras áreas de la propiedad o viviendas linderas.

Una vez controlada la situación, se realizaron tareas de enfriamiento y ventilación para garantizar la seguridad del inmueble.

