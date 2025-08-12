Incendio en vivienda de dos plantas en el barrio regional
Bomberos de los cuarteles Centro y Monolito trabajaron en conjunto para sofocar las llamas en una casa ubicada en Roca y República del Líbano.
El siniestro, que movilizó a los cuarteles de Bomberos Centro y Monolito, fue controlado sin que se registraran personas lesionadas.
Según informaron fuentes oficiales, el cuartel Monolito solicitó apoyo para el reabastecimiento de agua y personal, por lo que se comisionó una autobomba desde el cuartel Centro para reforzar las tareas.
Las dotaciones trabajaron de manera coordinada hasta sofocar por completo las llamas, evitando que el fuego se propagara a otras áreas de la propiedad o viviendas linderas.
Una vez controlada la situación, se realizaron tareas de enfriamiento y ventilación para garantizar la seguridad del inmueble.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión