Un principio de incendio de origen eléctrico se registró durante la madrugada de este martes en una vivienda del barrio Roldán, en Mar del Plata. Una familia con cinco hijos debió ser asistida por SAME y trasladada al hospital para una mejor observación.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2.40 en una casa ubicada sobre calle Chilabert (ex 194), entre Alvarado y Avellaneda. Según informaron fuentes oficiales, el fuego se inició en la parte posterior de un inmueble de dos plantas, construido en mampostería con techo de chapa, y fue contenido a tiempo gracias a la rápida intervención del cuartel Monolito, que acudió con un camión autobomba.

Al arribo de los bomberos, los moradores ya se habían autoevacuado. Sin embargo, debido a la intensidad del calor en la zona afectada, los efectivos debieron realizar tareas de enfriamiento y remoción de los materiales carbonizados.

Personal del SAME asistió a los integrantes de la familia: un hombre de 53 años, su pareja de 32 y cinco menores de 2, 7, 11, 14 y 17 años, quienes fueron trasladados al hospital por inhalación de monóxido de carbono, sin lesiones de gravedad. Además, un vecino de 35 años recibió atención médica por una quemadura leve en su pierna izquierda.

