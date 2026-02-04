El siniestro se produjo en una vivienda aparentemente ocupada, donde por causas que aún se investigan se prendió fuego un colchón, lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente hacia la membrana del techo, intensificando el foco ígneo.

Al lugar acudieron cuatro dotaciones de Bomberos, que trabajan intensamente para controlar el fuego. Las tareas se concentran en evitar que las llamas se extiendan a construcciones linderas y en asegurar la estructura afectada.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el corte total del tránsito vehicular en la calle España, entre Luro y 25 de Mayo, por lo que se recomienda a los automovilistas circular por vías alternativas.

Personal policial y de emergencia permanece en el lugar, mientras se aguarda el informe oficial que permita determinar el origen del incendio y evaluar los daños materiales ocasionados.

