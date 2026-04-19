Un momento de preocupación se vivió en el Estadio Monumental cuando un foco de incendio apareció en una de las tribunas durante la previa del partido de River Plate.

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El episodio se dio poco después del habitual recibimiento al equipo, en el que los hinchas lanzan papelitos y despliegan banderas para acompañar la salida de los jugadores. En ese contexto, una acumulación de material inflamable habría facilitado que se iniciara el fuego.

Las llamas fueron detectadas rápidamente, lo que permitió la intervención del personal de seguridad y su control en pocos minutos, evitando que la situación pasara a mayores.

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Aunque el incidente generó alarma entre los presentes, no se registraron heridos ni evacuaciones, y el evento deportivo pudo continuar con normalidad tras la rápida resolución del problema.

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