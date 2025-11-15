Un incendio en la cocina de una parrilla ubicada en la intersección de Avellaneda y San Luis generó una rápida respuesta del Cuartel de Bomberos Centro en la mañana de este sábado. Según informaron desde la guardia, la comunicación llegó vía radial alertando sobre el foco ígneo dentro del establecimiento gastronómico.

De inmediato se desplazaron al lugar una autobomba y un camión cisterna para trabajar en la contención del fuego y evitar que las llamas se propagaran hacia otras áreas del local o edificaciones cercanas.

Los bomberos realizaron tareas en el sitio para asegurar la zona y determinar los daños ocasionados.

