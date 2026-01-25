Incendio en una gomería de la zona norte de Mar del Plata
El siniestro se registró durante la madrugada de este sábado en un local ubicado en Estrada y la costa.
Un incendio se desató en la madrugada de este sábado 25 de enero en una gomería ubicada en la intersección de la avenida Estrada y la costa, en la ciudad de Mar del Plata. El hecho motivó la intervención del Cuartel de Bomberos Caisamar.
Al arribar al lugar a bordo de una autobomba, el personal constató que se trataba de un incendio declarado en un local comercial dedicado a la venta de neumáticos, identificado como “Neumáticos DLIN”. De inmediato, la dotación inició las tareas de combate del fuego y enfriamiento, con el objetivo de evitar la propagación a propiedades linderas.
Las labores se realizaron con apoyo de una autobomba del propio cuartel Caisamar y de un camión cisterna perteneciente al Cuartel Central, lo que permitió controlar el foco ígneo y avanzar con las tareas de remoción y aseguramiento del sector.
Según se informó oficialmente, el incendio fue controlado y no se registraron personas heridas ni atrapadas como consecuencia del siniestro. Las causas del fuego serán materia de peritajes para determinar el origen del hecho.
