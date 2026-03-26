El fuego afectó un depósito industrial y provocó una densa columna de humo negro que puede observarse a varios kilómetros de distancia. Según los primeros reportes, el incendio tomó gran dimensión rápidamente debido a la presencia de materiales altamente inflamables, propios de la actividad que se desarrolla en el depósito.

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En el lugar trabajan numerosas dotaciones de bomberos, que desplegaron un amplio operativo para contener las llamas y evitar su propagación a sectores aledaños. También intervienen fuerzas de seguridad y servicios de emergencia, que colaboran con tareas de prevención y ordenamiento en la zona.

De acuerdo con la información difundida, los trabajadores fueron evacuados preventivamente mientras avanzaban las tareas para controlar el incendio. Hasta el momento no se confirmaron víctimas fatales, aunque la situación genera momentos de tensión y preocupación.

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Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación, mientras las autoridades continúan evaluando los daños materiales y el impacto ambiental que podría haber generado el humo tóxico producto de la combustión de sustancias químicas.

El episodio se suma a otros recientes incendios industriales registrados en el conurbano bonaerense, en un contexto que vuelve a poner el foco en las condiciones de seguridad en este tipo de establecimientos.

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