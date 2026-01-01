Un incendio de grandes proporciones, desatado durante la madrugada en un concurrido bar de la exclusiva estación de esquí de Crans Montana, en Suiza, dejó un balance preliminar de cuarenta fallecidos y alrededor de cien personas heridas.

El comandante de la Policía Cantonal, Frederic Gisler, confirmó en una rueda de prensa que las tareas de rescate y triaje médico continúan activas. “Varias decenas de personas se presumen muertas”, señaló, y precisó que todos los afectados están siendo atendidos en centros hospitalarios de la región del Valais.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, en contacto permanente con las autoridades suizas debido a la presencia de numerosos ciudadanos italianos en la zona, ratificó que la cifra de víctimas mortales ronda las cuarenta personas. También advirtió que el proceso de identificación será complejo y prolongado por la gravedad de las lesiones.

La Policía Cantonal de Valais emitió un comunicado para aclarar las primeras hipótesis sobre el origen del siniestro. Hasta el momento, se descartó de manera categórica la posibilidad de un atentado terrorista. Aunque el incendio fue precedido por una explosión, los peritos aún no determinaron su causa exacta.

Gisler explicó que la investigación se encuentra en una etapa inicial y destacó el carácter internacional del destino turístico. “En vista de la magnitud de este drama, se comprende que apenas estamos al inicio de las investigaciones. Si bien no hemos identificado a todas las víctimas, es altamente probable que en una estación tan cosmopolita como Crans Montana tengamos que lamentar el fallecimiento de numerosos ciudadanos extranjeros”, afirmó.

Horas después de que las llamas fueran controladas, el ambiente en las inmediaciones del local seguía siendo de máxima tensión. Reportes locales describieron un persistente olor a quemado y un amplio perímetro de seguridad alrededor del edificio, cuya fachada exhibe ventanales destruidos y daños severos producto de la deflagración.

Aunque la causa oficial continúa catalogada como “desconocida”, diversas fuentes locales y testigos indicaron que el fuego podría haberse originado por el uso de material pirotécnico durante un concierto programado para la medianoche. Esta hipótesis está siendo evaluada por los equipos de criminalística de la policía suiza.

Fuente: con información de Noticias Argentinas