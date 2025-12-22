Un foco ígneo se registró este lunes en un taller mecánico ubicado en la intersección de la avenida Juan B. Justo y Cuba, en la ciudad de Mar del Plata. El hecho motivó la intervención del Cuartel de Bomberos Centro.

Según el parte oficial, el siniestro fue reportado como un incendio de estructura, por lo que se comisionó al lugar una autobomba y un camión cisterna. Al arribar, los bomberos constataron que el fuego se desarrollaba en un depósito de repuestos perteneciente a la empresa Belchamp.

El personal trabajó en la contención y extinción de las llamas, sin que se registraran personas heridas ni víctimas. Las causas del incendio no fueron informadas y se aguardaba la evaluación de los daños materiales.

