Un incendio se registró durante la noche del lunes en un departamento del edificio Altamar, ubicado en la esquina de Las Heras y Brown, en Mar del Plata. El hecho ocurrió cerca de las 22 y motivó la intervención del Cuartel de Bomberos Centro.

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Según informaron fuentes oficiales, al llegar al lugar los bomberos constataron que el fuego afectaba a dos colchones de dos plazas ubicados en el balcón del departamento 8° B. Las llamas fueron extinguidas rápidamente utilizando matafuegos.

Como consecuencia del incendio, se registraron daños en la pared exterior y el revoque del balcón, aunque no hubo propagación hacia otros sectores del edificio. Tampoco se reportaron personas heridas ni fue necesario realizar traslados a hospitales o clínicas de la ciudad.

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Tras finalizar las tareas de control y verificación, la dotación regresó al cuartel sin novedades. Las causas que originaron el incendio no fueron informadas oficialmente.

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