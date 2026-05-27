Incendio en un edificio de Las Heras y Brown: no hubo heridos
El fuego se originó en el balcón de un departamento del octavo piso del edificio Altamar. Bomberos lograron controlar la situación rápidamente.
Un incendio se registró durante la noche del lunes en un departamento del edificio Altamar, ubicado en la esquina de Las Heras y Brown, en Mar del Plata. El hecho ocurrió cerca de las 22 y motivó la intervención del Cuartel de Bomberos Centro.
Según informaron fuentes oficiales, al llegar al lugar los bomberos constataron que el fuego afectaba a dos colchones de dos plazas ubicados en el balcón del departamento 8° B. Las llamas fueron extinguidas rápidamente utilizando matafuegos.
Como consecuencia del incendio, se registraron daños en la pared exterior y el revoque del balcón, aunque no hubo propagación hacia otros sectores del edificio. Tampoco se reportaron personas heridas ni fue necesario realizar traslados a hospitales o clínicas de la ciudad.
Tras finalizar las tareas de control y verificación, la dotación regresó al cuartel sin novedades. Las causas que originaron el incendio no fueron informadas oficialmente.
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