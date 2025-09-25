Un incendio se desató este jueves en un edificio ubicado en Tucumán 3341, entre Roca y Peña. El siniestro afectó a un departamento de cinco ambientes en el cuarto piso “B”, donde las llamas comenzaron en el sector del living.

Bomberos del Cuartel Centro acudieron de inmediato tras un llamado al 911 y trabajaron en el lugar con una autobomba y un camión cisterna. Se desplegó una línea de manguera para disminuir la intensidad del fuego y lograr su extinción.

En la planta baja se encontraba la propietaria del inmueble, una mujer de 90 años, que presentaba quemaduras en piernas, brazos y cabeza. Fue asistida por personal del SAME y trasladada en la ambulancia N°15 al Hospital Interzonal General de Agudos para su atención.

El resto de los vecinos logró autoevacuarse sin registrar lesiones.

El incendio provocó daños en el living, comedor y cocina del departamento, además de un ahumamiento generalizado en el resto de los ambientes.

