Falleció una mujer tras el incendio en un edificio de avenida Luro y Córdoba
Bomberos trabajan en el lugar y una mujer murió, por quedar atrapada dentro del departamento y perdió la vida por inhalación de monóxido de carbono. La causa del siniestro habría sido una falla eléctrica.
Una mujer de unos 70 años aproximadamente, falleció tras un incendio que se desató este miércoles en un departamento de un edificio ubicado sobre la avenida Luro, entre Córdoba y San Luis, generando un importante operativo de emergencia en pleno centro de Mar del Plata. La causa habría sido una falla eléctrica.
Según las primeras informaciones, había una mujer atrapada, mientras personal de Bomberos trabaja intensamente para controlar la situación y asistir a posibles víctimas. La víctima quedó atrapada por el fuego y ante la inhalación de monóxido de carbono no pudo resistir y falleció, ante el trabajo de los bomberos y personal del SAME.
Las llamas se encuentran contenidas, aunque las tareas continúan para evitar que el fuego se propague a otras unidades del edificio.
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