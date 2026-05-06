Una mujer de unos 70 años aproximadamente, falleció tras un incendio que se desató este miércoles en un departamento de un edificio ubicado sobre la avenida Luro, entre Córdoba y San Luis, generando un importante operativo de emergencia en pleno centro de Mar del Plata. La causa habría sido una falla eléctrica.

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Según las primeras informaciones, había una mujer atrapada, mientras personal de Bomberos trabaja intensamente para controlar la situación y asistir a posibles víctimas. La víctima quedó atrapada por el fuego y ante la inhalación de monóxido de carbono no pudo resistir y falleció, ante el trabajo de los bomberos y personal del SAME.

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Las llamas se encuentran contenidas, aunque las tareas continúan para evitar que el fuego se propague a otras unidades del edificio.

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