Incendio en un depósito de garrafas en Merlo: explosiones, evacuación y fuerte operativo
Un voraz incendio se desató este miércoles en un depósito de garrafas ubicado en la localidad de Mariano Acosta, lo que generó momentos de extrema tensión entre vecinos y un amplio despliegue de equipos de emergencia.
Según las primeras informaciones, el foco ígneo comenzó en un local situado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para controlar las llamas.
El incendio presenta características particularmente peligrosas debido a la presencia de garrafas, lo que provocó reiteradas explosiones que alarmaron a los vecinos. Testigos relataron que las explosiones comenzaron entre las 6:30 y las 7 de la mañana y continuaron durante las primeras horas del operativo.
Ante el riesgo, vecinos de las inmediaciones optaron por auto evacuarse y seguir las recomendaciones de los bomberos, que pidieron alejarse del lugar y cubrirse para evitar la inhalación de humo tóxico. Además, se registraron complicaciones en el tránsito por la intervención de las fuerzas de seguridad en el perímetro afectado.
Hasta el momento no se confirmaron víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque la situación continúa en desarrollo y bajo monitoreo constante de las autoridades.
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