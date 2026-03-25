Según las primeras informaciones, el foco ígneo comenzó en un local situado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para controlar las llamas.

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El incendio presenta características particularmente peligrosas debido a la presencia de garrafas, lo que provocó reiteradas explosiones que alarmaron a los vecinos. Testigos relataron que las explosiones comenzaron entre las 6:30 y las 7 de la mañana y continuaron durante las primeras horas del operativo.

Ante el riesgo, vecinos de las inmediaciones optaron por auto evacuarse y seguir las recomendaciones de los bomberos, que pidieron alejarse del lugar y cubrirse para evitar la inhalación de humo tóxico. Además, se registraron complicaciones en el tránsito por la intervención de las fuerzas de seguridad en el perímetro afectado.

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Hasta el momento no se confirmaron víctimas fatales ni heridos de gravedad, aunque la situación continúa en desarrollo y bajo monitoreo constante de las autoridades.

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