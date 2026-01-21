Un incendio de gran magnitud se desató este martes por la noche en un depósito de baños químicos ubicado en Barrio Norte, en la ciudad de La Plata, y obligó a evacuar a decenas de vecinos ante el riesgo que representaban las llamas y la densa nube de humo negro que cubrió la zona durante varias horas.

El fuego se inició por causas que aún no fueron determinadas en un predio situado sobre calle 33 entre 3 y 4, y generó una rápida intervención de Bomberos, Policía y personal municipal, que montaron un importante operativo de seguridad. Vecinos relataron que la columna de humo era visible desde distintos sectores, incluso desde zonas alejadas como 6 y 32.

Debido a la magnitud del siniestro, se dispuso la evacuación de viviendas ubicadas en calle 33, calle 34 y calle 4, ya que la edificación afectada funcionaba en un edificio sin terminar, con sectores apuntalados por riesgo de derrumbe y presuntas conexiones irregulares a la red eléctrica, lo que incrementó la preocupación de los frentistas.

Además, residentes de la cuadra señalaron que el lugar había sido denunciado en reiteradas oportunidades por malos olores y que no contaría con habilitación para ese tipo de actividad. Al tratarse de un predio con acceso al pulmón de manzana, toda la cuadra resultó afectada, obligando a los vecinos a abandonar sus hogares de manera repentina.

Otro de los factores de riesgo fue la cercanía con un depósito de vehículos oficiales de Vialidad provincial, ubicado en la intersección de calle 34 y 4, donde habría tanques de combustible y materiales inflamables, lo que elevó el nivel de alerta durante las tareas de control.

Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron contener el avance de las llamas y, pasadas las 20, las autoridades confirmaron que el incendio estaba bajo control, permitiendo el regreso paulatino de los vecinos a sus viviendas. No se reportaron heridos, aunque las pérdidas materiales y las causas del siniestro continúan bajo evaluación.

Fuente: Infobae