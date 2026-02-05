Tras el incendio registrado este jueves en una vivienda tipo conventillo ubicada sobre calle España, entre Luro y 25 de Mayo, desde Defensa Civil confirmaron que el inmueble quedó bajo intervención judicial, por lo que las tareas municipales estarán limitadas a la mitigación de riesgos.

El titular del área, Alfredo Rodríguez, señaló que por el momento no es posible avanzar con trabajos de mayor profundidad. “No, por el momento está judicializado. Podemos solamente hacer una limpieza hasta un punto, quitar el peligro en las partes principales del frente y esperar a ver qué decisión se toma a nivel judicial”, explicó. Y agregó: “Por ahora es eso solamente”.

Mientras tanto, equipos de Seguridad de la Municipalidad, junto con Defensa Civil, EMSUR, EMVIAL y OSSE, continúan trabajando de manera conjunta en la zona afectada para reducir riesgos estructurales y evitar situaciones peligrosas para vecinos y transeúntes.

Desde el Municipio indicaron que las tareas preventivas se extenderán hasta mañana, con el objetivo de asegurar el área y evitar cualquier consecuencia posterior al siniestro.

El incendio se produjo durante la tarde y demandó un amplio operativo de Bomberos, con la intervención de cuatro dotaciones, que lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a edificaciones linderas. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

De manera preventiva, se dispuso el corte total del tránsito vehicular en el tramo de España entre Luro y 25 de Mayo, medida que se mantiene mientras avanzan las tareas técnicas y periciales.

Según la información preliminar, el fuego se habría iniciado en un colchón y luego se propagó rápidamente hacia la membrana del techo, lo que generó una intensa combustión. Se aguarda ahora el informe oficial que permitirá determinar con precisión el origen del incendio y evaluar los daños materiales ocasionados.