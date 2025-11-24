Un voraz incendio arrasó durante la madrugada del lunes dos fábricas de plásticos en el barrio Villa Centenario, en Lomas de Zamora. Las llamas comenzaron pasadas las 2 en un establecimiento ubicado en la esquina de Emerson y Gabriela Mistral y obligaron a evacuar a los vecinos de la zona.

Más de 16 dotaciones de bomberos trabajan para controlar el fuego, que se mantiene activo aunque contenido.

Según informaron las autoridades, el avance del incendio obligó a derribar un paredón de un complejo de canchas de tenis lindero para continuar con las tareas de extinción. Varias viviendas también sufrieron daños por la intensidad del calor y el derrumbe parcial de una estructura cercana.

El jefe del operativo, Gustavo Liuzzi, explicó que parte del primer piso de una casa cayó sobre la planta baja, dejándola destruida. Además, confirmó que dentro de las fábricas, una dedicada a envases plásticos y otra a juguetes, no había empleados debido al feriado, por lo que no se registraron heridos.

“Tuvimos que ingresar por la fuerza, porque todo estaba cerrado”, señaló Liuzzi. Indicó también que la fábrica de juguetes quedó afectada en un 50%, mientras que la de envases sufrió daños en un 80%. Equipos del Municipio y Defensa Civil trabajan en conjunto con los bomberos.

Aunque el fuego está controlado, continúan las tareas de remoción y enfriamiento. Una columna de humo negro aún se eleva sobre los escombros, pero las autoridades aseguran que no existe riesgo de propagación hacia las viviendas cercanas.

Por el momento, se desconocen las causas del incendio. “Tratamos de preservar la escena para las pericias, pero tuvimos que romper para poder entrar”, agregó Liuzzi.

Fuente: TN