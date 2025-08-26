Incendio en la cocina de un departamento: estalló la ventana y los gatos huyeron asustados
Los dueños pidieron asistencia de los vecinos para encontrar a los felinos.
Un incendio se desató en la cocina de un departamento ubicado en Córdoba al 1900, pleno centro de la ciudad. Los vecinos alertaron a los bomberos de la situación que se desarrollaba en el octavo piso.
Al llegar, la dotación y el personal de la Policía, desplegaron un operativo de seguridad y trabajaron rápidamente para contener el foco ígneo, que fue sofocado en forma inmediata evitando su propagación a otros ambientes y viviendas linderas.
Según las primeras informaciones, el fuego se originó en el sector de cocina y el estallido del vidrio de la ventana se oyó en varias plantas, lo que generó preocupación entre los residentes. No se registraron heridos, y el equipo de emergencias ventiló el lugar y realizó tareas de enfriamiento y control de temperatura en paredes y mobiliario.
Los propietarios del departamento indicaron que, en medio de la situación, sus gatos se escaparon hacia las áreas comunes del edificio. Se pidió a los vecinos que, en caso de verlos, den aviso inmediato al consorcio o a los dueños para facilitar su rescate.
Personal policial preservó la zona mientras los bomberos culminaban las tareas y se iniciaban las pericias para determinar las causas del siniestro. El tránsito en la cuadra se vio momentáneamente restringido para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.
