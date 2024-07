Tras el preocupante incendio que se vivió durante este lunes en Mar del Plata, autoridades dialogaron con El Marplatense y explicaron cómo fue el arduo labor que se llevó a cabo en el lugar, las preocupaciones que derivaron del cambio de viento y cómo se encuentra hoy el terreno.

El fuego se inició por la tarde en -al menos- 30 hectáreas ubicadas detrás de la planta de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Obras Sanitarias (OSSE), en la zona norte de la ciudad.

En el lugar trabajaron tres dotaciones de bomberos junto a OSSE y Defensa Civil, quienes dispusieron todos los recursos para controlar el ígneo y que no alcance ni a los barrios linderos ni a la misma ruta.

Sobre ello, Alfredo Rodríguez, titular de defensa civil dialogó con este medio y expresó un relevamiento: "El incendio se originó alrededor de las 16. Requirió mucho trabajo porque el Jefe de Bomberos dispuso proteger a los barrios vecinos con prioridad, Parque Peña por ejemplo ya que el viento iba hacia ese lado. En ese sentido se dividió la labor en dos, un equipo tratando de apagar el fuego en sí y el otro armando cortafuegos por las dudas de que alcanzara a los barrios. Generó mucho trabajo manual y finalizamos cerca de las 23 horas".

"Con respecto a antecedentes de ese mismo predio, tenemos algunos antecedentes porque se prendió fuego más de 10 o 15 veces en el año y de diferentes magnitudes. Algunos fueron muy grandes y otros menores, que fueron originados por los recuperadores que van juntando cableríos en las calles y luego hacen como una especie de limpieza para liberar el cobre para obtenerlo. En esa tarea que a veces la hacen cerca, terminan prendiendo pero no podemos afirmara ciencia cierta que en esta oportunidad haya sido así", remarcó.

Luego dijo que "se hicieron intervenciones, la Secretaría de Seguridad ha mandado a la patrulla municipal para hacer recorridos porque justamente en base a denuncias por quema de materiales, podríamos localizar a esta gente pero no tuvimos suerte. En este caso, el viento y el paisaje originario que hay en ese lugar, de vegetación achaparrada, cortaderas, cola de zorro y cuando eso agarra, no se puede parar. Es algo tremendo cuando eso se prende fuego porque hace llamaradas como de tres o cuatro metros y requiere un trabajo manual muy exigente para los bomberos".

"No es como un incendio común donde se saca las líneas de mangueras y se lo moja, sino una lucha cuerpo a cuerpo para sofocar a látigo. Un trabajo manual muy duro es para los bomberos", sostuvo el funcionario.

“Había tres frentes que estudiar, eran los dos barrios Parque Peña y Félix U. Camet”, dijo y puntualizó luego que "proteger que no llegara a las viviendas, trabajo que fue exitoso. Pero después, a medida de que iba avanzando la noche, el viento rotó y el humo se acercó a la Ruta 11, lo cual generaba un peligro muy importante también. Teníamos que ver que los autos aminoren su marcha y que no llegue a la ruta. Tenemos un equipo en Defensa Civil con bastones lumínicos y la patrulla municipal para que aminoren las velocidades los vehículos. Si el trayecto no era viable, había que cerrarlo pero por suerte no llegamos a eso porque hubiese sido muy engorroso, no hay posibilidad de esquive".

"Por suerte eso fue dispersándose y tuvimos una noche en paz. Los bomberos prosiguieron con su trabajo de enfriado pero estaba 100% dominado", manifestó por último Rodríguez.