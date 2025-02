En respuesta al devastador incendio forestal que sufrió El Marquesado el pasado viernes, se organizará un recital a beneficio para apoyar a Leandro Murguet, quien perdió todo en el siniestro.

Bandas como Las Tussi, El Audaz Golpe y Valeria del Mar se presentarán en el evento que será este lunes 3 a las 21 en el Club TRI. Las entradas se venderán únicamente en la puerta, y quienes lo deseen, pueden colaborar a través del alias mora.murguet o donando materiales para la reconstrucción.

Mora, su hija, explicó que todo lo recaudado se destinará a la reconstrucción de la casa de su padre. Además, instó a la comunidad a unirse a la causa y subrayó la importancia de la solidaridad en momentos difíciles.

En ese marco, la víctima explicó como vivió el momento del incendio: "En lo urgente, gracias a dios no necesito nada porque me prestaron una casilla rodante que ya me la traje para el terreno, lo cual me permitió volver a dormir en el lugar este miércoles. Tengo un bañito, ropa que me dio la gente, comida, garrafa para cocinar, agua y luz. Lo básico para vivir ya no lo pido".

"En cuanto a las donaciones, lo que si necesito son materiales para construir nuevamente mi casa, que pueden estar acopiados en algún corralón o en un lugar donde los pueda retirar a medida de que los voy requiriendo. Ladrillos, chapas, piedra, arena, cosas que podría traer al terreno porque no tengo un techo donde ponerlas. O sino dinero para poder adquirir todo eso. Si son cosas que necesitan un traslado como un flete, se me complica porque me termina saliendo más caro que comprarlo. Tengo que levantar una casa, así que cualquier ayuda me sirve", indicó.

"Me volví a instalar en mi terreno porque este es mi lugar, de acá no me quiero ir. De alguna manera u otra, con una casa o cuatro chapas y unos palos, voy a volver a vivir acá", agregó.

Respecto al recital, afirmó: "mi hija es música al igual que yo cuando tocaba en Buenos Vampiros, y va a ser parte de un evento a beneficio en el Club TRI que se realizará el 3 de marzo y la entrada valdrá $5000. Lo que se junte ahí va a ser destinado para ayudarme a levantar mi casa de nuevo"

"También tengo un amigo que es actor que estará presentándose en el Centro Cultural Osvaldo Soriano este viernes a las 21 en donde parte de lo que se junte ahí, también va a ser para ayudarme con los materiales. Por suerte tengo mucha gente ayudándome, amigos, familia y vecinos que están dispuestos a limpiar, a acomodar y levantar de a poquito. Una de las mujeres que vive en la zona me dejó $40.000 en una ferretería para sacar lo que necesite, otros trajeron bolsones de arena y piedras. Se que va a llevar tiempo y va a costar porque no tengo un peso pero se que de a poco voy a poder", dijo.

Y sumó: “No importa si la casa resulta más chica, lo que se pueda construir a mi me sirve, porque me quiero quedar acá. Este es mi lugar, yo lo elegí”.

"Cuando empezó todo yo estaba almorzando en mi casa y comencé a sentir olor a humo. Quienes vivimos en la zona sabemos que al detectar ese aroma, significa fuego, o de algún vecino que está quemando algo o un incendio. Salí, no vi humo por ningún lado y entonces me quedé tranquilo. Pero minutos después recibí un mensaje en el grupo de vecinos en donde pedía que llamemos a los Bomberos porque había un incendio muy grande", aclaró la víctima.

"Ahí me fui para donde estaba originado todo, como a unas 15 cuadras de mi terreno para poder ayudar con baldes y palas. Apagamos un poco pero cuando pude notar la trayectoria del fuego, me di cuenta de que iba para el lado de mi casa. Así que dejé todo y vine a ver si podía hacer algo. Tiré agua, eché en el campo de al lado porque el pasto estaba altísimo pero el fuego avanzó muy rápido y por todos lados. No pude contenerlo, era imparable. Intenté hasta el último segundo pero fue imposible. Incluso si había un autobomba, no iban a poder apagarlo", concluyó.