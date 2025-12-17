Una madrugada de terror se vivió en el geriátrico “Sagrada Familia”, ubicado en Jujuy y Balcarce, por un incendio que se llevó la vida de cuatro adultos mayores que dormían en el primer piso de la residencia.

Ads

Un rápido operativo fue desplegado, en el que participaron Defensa Civil, Bomberos, efectivos policiales y ambulancias del SAME para trasladar a las personas afectadas por inhalación de humo. Asimismo, la Cruz Roja se presentó para dar asistencia psicológica a los residentes y las familias de las víctimas fatales.

En este contexto, Rodrigo Gonçalves, titular de la Secretaría de Seguridad, declaró en diálogo con El Marplatense que “es una situación lamentable, de esas que uno no quiere vivir. Estamos en el lugar y hace pocas horas el contexto y la realidad eran otros; ahora hay más calma”.

Ads

Respecto a los hechos, contó que “el foco ígneo que causó este lamentable suceso ya quedó atrás gracias a la rápida intervención, en términos generales, de todos los servicios. Sin duda, lo más grave es que estamos hablando de tres víctimas fatales, de un policía internado, numerosas atenciones sanitarias y una evacuación que debió realizarse hacia la vía pública”.

Además, destacó que “cuando hablamos de la longevidad de las personas que residían en este geriátrico, la complejidad es mucho más profunda. Se tuvo que evacuar y trasladar a estas personas, que quedaron momentáneamente en la vía pública, hacia lugares que les brindaran mayor seguridad".

Ads

“En este momento seguimos atentos, expresando nuestras condolencias a las víctimas, pero también poniendo el foco en cómo puedan ir evolucionando los adultos mayores que, por cuestiones médicas, padecimientos previos y la importante circulación de humo en el primer piso del geriátrico, requieren un seguimiento constante", agregó.

Puede interesarte

En cuanto a los movimientos de las próximas horas, dijo que "estamos trabajando junto a la Cruz Roja en el acompañamiento psicológico a las familias y a las víctimas, y a la vez expectantes para poder determinar distintas cuestiones y trasladar a la Justicia todo lo que sea necesario para llevar adelante una investigación que, por supuesto, es indispensable.”

“Actualmente está de turno la Fiscalía 5, a cargo del doctor Peregrinelli, aunque resta definir si continúa interviniendo o si la causa pasa a la Fiscalía 11 del doctor Germán Vera Tapia. Es una cuestión judicial, pero en cualquiera de los casos corresponde avanzar en una investigación y establecer las responsabilidades que le quepan a cada uno”, enfatizó.

Ads

Sobre el operativo, manifestó que "entre los distintos responsables estuvo presente el jefe departamental y el titular de la Comisaría Primera, quien permanece internado en el HPC. Los otros trece efectivos ya fueron dados de alta y ahora resta observar cómo evoluciona este policía".

"También estamos hablando de personas adultas mayores, por lo que será clave evaluar su evolución tanto psicológica como física. Algunos fueron trasladados a otros geriátricos de la firma y, en otros casos —los menos—, retirados por sus familiares, teniendo en cuenta que el hecho ocurrió alrededor de las dos de la mañana y que muchos recién ahora se están enterando de lo sucedido", resaltó

Por último, evidenció que "por lo lamentable del saldo, este no se condice con los daños materiales. El foco estuvo centrado en una habitación, una pieza lindera y parte del pasillo común, sin más afectaciones. Estructuralmente no hay riesgos y todo lo vinculado a los servicios fue abordado durante la emergencia.”

“No es el momento de hacer valoraciones cuando hay víctimas, pero la realidad es que este evento podría haber sido mucho peor si la respuesta no hubiese sido tan rápida. En ese momento pasaban dos agentes de tránsito que advirtieron la situación, se realizó la llamada al 911 y la cercanía con el Cuartel Central permitió un accionar inmediato. Sin embargo, el horario y la condición de los adultos mayores, muchos con dificultades para desplazarse, explican este saldo tan doloroso”, concluyó.