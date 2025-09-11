Un incendio se desató este jueves por la mañana en el edificio Libertad, sede de la Armada Argentina ubicada en Comodoro Py 2055, en el barrio porteño de Retiro.

Según informaron fuentes de la Armada a medios nacionales , el sector afectado está en un contrafrente, junto a la playa de estacionamiento, y no tiene contacto con el edificio principal: “Se trata de un lugar sin contacto con el edificio central y está junto a la playa de estacionamiento”, precisaron.

Dotaciones de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME trabajaron en el lugar. Además, fue evacuado material pirotécnico para evitar que el siniestro se agrave. El operativo incluyó maniobras para que el fuego no alcanzara una imprenta lindera con gran cantidad de material inflamable.

En paralelo, una ambulancia del SAME volcó en avenida Comodoro Py, a metros de llegar al lugar del incendio. Los rescatistas del Grupo Especial de Rescate (GER) auxiliaron al conductor y al médico, que fueron trasladados al hospital Fernández con heridas leves.

El fuego finalmente fue controlado y no se registraron víctimas fatales. En el operativo intervinieron también una unidad cisterna, personal del GER Saavedra y la Brigada de Emergencias Especiales.

Fuente: Infobae