El incendio de una casa rodante ubicado en un obrador fue controlado esta mañana en Batán, “sin heridos ni víctimas”, según informaron fuentes consultadas del Cuartel de Bomberos de aquella zona.

Ads

El foco ígneo se generó pasadas las 09:00 en avenida F y camino a Las Canteras, y afectó la casa rodante mencionada y varios rollos de manguera ubicados en el obrador de la firma Plantel.

Los bomberos trabajaron con una autobomba y lograron controlar el foco ígneo, finalizando luego las tareas de enfriamiento para evitar su reignición. Según se informó, la afectación en la casa rodante fue total, al igual que en varias bobinas de manguera negra.

Ads

Puede interesarte

Ads