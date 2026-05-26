Un voraz incendio se desató durante la madrugada de este lunes en Batán y afectó dos viviendas ubicadas en la intersección de las calles 109 y 124.

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Personal del Cuartel de Bomberos Batán acudió al lugar cerca de las 3:45 y encontró una casa de cuatro ambientes envuelta en llamas. Debido a la magnitud del fuego, también trabajó una unidad cisterna del cuartel Centro de Mar del Plata.

En medio del operativo, una mujer de 67 años fue asistida por personal del SAME tras sufrir inhalación de humo. Según se informó, no fue necesario trasladarla a un hospital.

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Las llamas alcanzaron además una propiedad lindera, afectando una habitación y la cocina comedor. Todos los ocupantes lograron salir por sus propios medios y no hubo otros heridos.

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