Un principio de incendio registrado este domingo en una cafetería ubicada en San Martín y Córdoba movilizó al Cuartel de Bomberos Centro, que actuó con rapidez y logró controlar la situación sin que se generaran mayores daños. El episodio ocurrió en la cafetería La Fonté y no se reportaron víctimas.

Ads

Según informaron fuentes del cuartel, el alerta ingresó en horas de la mañana, dando cuenta de la presencia de humo y fuego en el interior del local comercial. De inmediato partió una autobomba hacia el lugar.

Puede interesarte

Al arribar, los bomberos verificaron que se trataba de un foco ígneo acotado, correspondiente a un principio de incendio dentro del área de trabajo del comercio. La intervención permitió sofocar las llamas en pocos minutos.

Ads

Luego de controlar el fuego, el personal realizó tareas de ventilación y verificación estructural para descartar riesgos de reignición. Las causas del incidente aún no fueron detalladas por los investigadores.

El tránsito en la zona presentó leves demoras mientras se desarrollaban las tareas de emergencia, pero fue normalizado una vez finalizado el operativo.

Ads

El hecho quedó registrado como un incendio controlado sin heridos, y el local permanecerá bajo revisión hasta completar las pericias correspondientes.