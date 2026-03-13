Un operativo de control realizado por la Dirección General de Aduanas permitió secuestrar más de 26 mil relojes falsificados que eran transportados en un camión proveniente de Paraguay y que intentaba ingresar al país por la provincia de Misiones.

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El procedimiento se llevó a cabo en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que conecta la ciudad de Posadas con la localidad paraguaya de Encarnación. Durante un control de rutina, los agentes advirtieron inconsistencias en la documentación del transporte y decidieron inspeccionar la carga.

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Al revisar el interior del camión, los funcionarios encontraron decenas de cajas embaladas que contenían miles de relojes que imitaban modelos de marcas reconocidas como Casio, Rolex, Diesel y Oakley. Según las estimaciones oficiales, el cargamento incluía más de 19 mil unidades similares a Casio, unos 3.400 que simulaban ser Rolex, 2.600 imitaciones de Diesel y cerca de mil modelos tipo Oakley.

De acuerdo con las autoridades, el valor total de la mercadería incautada alcanzaría los 963 millones de pesos, lo que refleja la magnitud del intento de contrabando detectado en el paso fronterizo.

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Tras la verificación realizada por el área especializada en fraude marcario, se determinó que los productos vulneraban los derechos de propiedad de las marcas originales. Por este motivo se iniciaron actuaciones por presunta infracción al Código Aduanero y a la Ley de Marcas, que contempla sanciones penales y multas para quienes fabriquen, distribuyan o comercialicen productos falsificados.

El cargamento quedó secuestrado y a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar responsabilidades en el intento de ingresar al país la mercadería ilegal.