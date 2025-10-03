Frente la Catedral se realizó el acto para inaugurar la calle Papa Francisco que comprende la intersección de Mitre entre San Martín y 25 de Mayo.

La propuesta nació a partir de un proyecto presentado por la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, para conmemorar al fallecido referente de la religión católica a nivel Mundial.

La inauguración contó con la presencia del intendente Guillermo Montenegro, junto a autoridades locales y vecinos de la ciudad.

