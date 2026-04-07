El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires inauguró hoy un Salón de Usos Múltiples (SUM) en Santa Clara del Mar, que funcionará como sede de la Asociación Civil de Veteranos de Guerra de Malvinas del partido de Mar Chiquita, en el marco de las actividades por el Día del Veterano y de los Caídos.

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La obra fue ejecutada por la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y se inscribe en las políticas de memoria y reconocimiento que impulsa el gobierno bonaerense en torno a la causa Malvinas.

“Es un aporte que hace el Gobierno provincial desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad con la convicción que tenemos que las Malvinas son, fueron y serán argentinas”, expresó el subsecretario de Hábitat, Rubén Pascolini, durante el acto que encabezó junto al intendente Walter Wischnivetzky; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el senador Jorge Paredi y el presidente de la asociación de veteranos, Guillermo Magistrali.

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La inauguración representa un hecho significativo para el distrito, ya que se trata del primer espacio físico destinado específicamente a los ex combatientes, concebido como un ámbito de encuentro, memoria y reconocimiento permanente.

El proyecto forma parte de una política articulada entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, encabezado por Andrés Larroque, la Subsecretaría de Hábitat y el municipio de Mar Chiquita.

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Por su parte, el intendente Wischnivetzky destacó que “se cumple un sueño para la comunidad de Mar Chiquita”, mientras Magistrali subrayó el carácter histórico de la jornada: “Es un día muy especial después de tantos años de lucha por un espacio propio”.