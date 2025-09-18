El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, junto al ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, y el titular de la Dirección Provincial de Educación Física, Leonardo Troncoso, inauguraron el 6° Congreso de Educación Física. El evento, que se lleva a cabo hoy y mañana, tiene lugar en el Polideportivo de Santa Clara del Mar y reúne a más de mil profesores y estudiantes.

En el acto inaugural, el intendente Wischnivetzky destacó el compromiso con la educación pública y resaltó la importancia del encuentro, señalando: “Qué lindo es ver el polideportivo repleto. Por este lugar y por el natatorio, gracias a un Estado presente, pasan miles de vecinos diariamente y construimos políticas educativas y de desarrollo”.

El jefe comunal subrayó la colaboración con el ministro Sileoni para fortalecer la educación pública: “En Mar Chiquita, ahora y siempre, creemos y defendemos la educación pública, gratuita y de calidad”. En este sentido, destacó que trabajan junto a Sileoni “por una mejor educación pública en Mar Chiquita y en toda la Provincia”.

Por su parte, el ministro Sileoni expresó su agradecimiento al intendente y su equipo, destacando que “Wini continúa el legado de Jorge Paredi en su interés por la educación pública y nos honra”. Además, elogió la participación de los asistentes al congreso: “El aplauso más fuerte hoy es para quienes están hoy acá, profesores y estudiantes que se acercan a capacitarse y formarse. Vienen a pensar con nosotros en cómo mejorar la educación, cómo transmitir y hacer todo mejor”.

Sileoni también se refirió al entusiasmo de los educadores, manifestando que “la alegría que le ponen los educadores” no es superficial, sino que refleja “una postura optimista y una actitud positiva, con esperanza”. En este contexto, criticó al gobierno nacional, afirmando: “El sistema educativo de la provincia de Buenos Aires está de pie, tiene un rumbo y sabemos lo que falta, a diferencia del gobierno nacional que es totalmente insensible”.

El evento contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el delegado de Santa Clara del Mar, Fabián Jacquet; el subsecretario de Educación, Pablo Urquiza; la jefa distrital de Educación, Verónica Serantes; el secretario de Deportes municipal, Sebastián Rioja; el secretario de Cultura y Educación, Germán Montes; el titular de Turismo y Ambiente, Edgardo Veble; el director regional, Diego Ginestra; y la presidente del Consejo Escolar, Marina Córdoba.