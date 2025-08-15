La Municipalidad de Mar Chiquita, a través de las Secretarías de Deportes, Cultura y Discapacidad, lanzará un Club de Día para Jóvenes con Discapacidad en la zona costera. Este espacio, destinado a personas de 18 a 30 años, comenzará a operar el próximo lunes 18 en el Polideportivo de Santa Clara del Mar.

Ads

El Club de Día funcionará los lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 17:00, ofreciendo diversas actividades como deportes, talleres culturales, actividades sociales y salidas programadas. Estas propuestas buscan promover la integración, el desarrollo personal y la recreación de los participantes.

El intendente Walter Wischnivetzky destacó que la intención es “seguir sumando espacios inclusivos que garanticen derechos y oportunidades para todos los jóvenes. Este Club de Día es un paso más para que las personas con discapacidad tengan un lugar de encuentro, formación y disfrute en la comunidad”.

Ads

Puede interesarte

Los interesados en participar pueden acercarse al Polideportivo de Santa Clara del Mar durante los horarios de funcionamiento para inscribirse y obtener más información sobre el programa.

Ads