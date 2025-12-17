Un joven de 19 años quedó imputado por “encubrimiento” tras ser demorado cuando circulaba por la zona de Ruta N°2 y Jorge Newbery a bordo de una moto Honda Wave 110cc roja sin dominio colocado.

Personal policial alertó al joven cuando iba a bordo de la moto. Tras interceptarlo y verificar la numeración del cuadro, constataron que uno de los números se encontraba adulterado.

Ante este episodio, se realizó la consulta correspondiente a través del sistema informático, que no arrojó impedimentos legales sobre el rodado ni sobre el conductor, aunque no presentó documentación del vehículo.

Agentes policiales se comunicaron con la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso la notificación al imputado por el delito de “encubrimiento”, el secuestro de la motocicleta y la posterior libertad del joven, conforme lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

