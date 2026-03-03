Un hombre de 25 años fue aprehendido acusado de encubrimiento, luego de ser sorprendido dentro de un auto robado. El procedimiento estuvo a cargo del personal del Comando de Patrullas, con intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia a cargo de la fiscal María Isabel Sánchez.

El operativo se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia sospechosa de un individuo en la intersección de Benito Lynch y Florencio Sánchez. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el sujeto se encontraba dentro de un Volkswagen Suran blanco estacionado en la vía pública.

Al advertir la presencia policial, el hombre descendió del rodado e intentó darse a la fuga a pie, pero fue alcanzado y reducido luego de una breve persecución.

Tras cursar los datos del vehículo por el sistema informático, se estableció que contaba con un pedido de secuestro activo desde el mismo 3 de marzo por el delito de robo calificado, a requerimiento de la Comisaría 16ª de Mar del Plata.

El automóvil fue secuestrado y la víctima del hecho fue identificada como un hombre de 69 años. Por disposición de la fiscalía interviniente, se ordenó el traslado del detenido a la Unidad Penal N°44 de Batán.

