Un hombre de 54 años fue imputado por amenazas agravadas tras generar disturbios en un local del barrio Parque Camet y amenazar a una comerciante con utilizar un arma que llevaba en la cintura. Además, se le impartió una orden de restricción de acercamiento.

Ads

Todo comenzó el 31 de enero, cuando el imputado se dirigió en estado de ebriedad al comercio ubicado en Scaglia 6556 y, con actitud agresiva, reclamó un presunto error en el cobro y profirió insultos y amenazas de muerte contra la propietaria de 34 años.

Sin embargo, la situación continuó el pasado martes 3 cuando el denunciado regresó al lugar portando un aparente arma de fuego en la cintura y reiteró amenazas de extrema gravedad contra la víctima y su entorno, para luego retirarse sin efectuar disparos.

Ads

Puede interesarte

Tras estos hechos, la víctima hizo la denuncia y solicitó una medida cautelar de restricción de acercamiento, a la vez que aportó registros fílmicos y testigos, lo que motivó la inmediata intervención del personal policial y judicial.

Finalmente se llevó a cabo un procedimiento en una vivienda del mismo barrio, en Parodi al 6300, el cual estuvo a cargo del titular y personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 15ª, con apoyo del GTO de la Comisaría 7ª y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), con intervención de la UFIJE OCTCS a cargo de Carolina Castañeda y del Juzgado de Garantías N°6, a cargo de Lucrecia Bustos.

Ads

Se informó que durante el registro del inmueble no se hallaron elementos de interés para la causa. Y que finalizadas las actuaciones, la fiscal interviniente dispuso la notificación al imputado por el delito de amenazas agravadas, así como la notificación formal de la medida cautelar de restricción de acercamiento hacia la víctima, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.