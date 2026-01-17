Un joven de 20 años fue imputado por “tenencia simple de estupefacientes” esta madrugada, tras ser descubierto mientras circulaba en moto por personal policial que realizaba un operativo en el barrio San José: en su poder se encontraron varias dosis de cocaína y pastillas de diseño.

El hecho ocurrió cuando el personal policial realizaba tareas de prevención y observó la circulación de un motovehículo Motomel S2 sin chapa patente colocada, con dos ocupantes, en la intersección de avenida Independencia y Matheu.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a interceptar el rodado e identificar a los ocupantes: un joven de 20 años y otro hombre de 29.

Durante la requisa, el personal constató que el joven llevaba entre sus prendas once envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína y dos pastillas de diseño conocidas como “Rola”, elementos que fueron secuestrados.

Intervino la Fiscalía de Estupefacientes, a cargo de Daniela Ledesma, que dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de “tenencia simple” y la libertad del imputado conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.

En cuanto al motovehículo, se verificó que no presentaba impedimento legal. El rodado pertenecía y era conducido por el acompañante, quien exhibió la documentación correspondiente.