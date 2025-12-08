Un hombre de 23 años fue detenido esta tarde en Sierra de los Padres, luego de que protagonizara disturbios en la vía pública tras confrontar con su hermano. Según indicaron fuentes policiales, su hermano habría agredido físicamente a su esposa frente a sus hijos menores.

Ads

Personal de la Comisaría Octava se hizo presente en Argentina y Adolfo, donde el imputado profirió improperios y generó desorden. Sin embargo, al arribo del móvil policial, no acató la orden de los efectivos y emprendió la huida a pie, siendo finalmente interceptado en Bordeu y Avellanos.

Tras la detención se realizaron las actuaciones de rigor por “infracción a los artículos 74 y 78 del Decreto Ley 8031/73”, con trámite ante el Juzgado en lo Correccional N°2. El imputado fue notificado y recuperó su libertad bajo caución juratoria, conforme al artículo 119 del mismo decreto.

Ads

Puede interesarte

Se agregó además que quedó constancia de la intervención del Juzgado de Familia en turno, dado que la problemática -como se indicó- se originaría en un contexto de violencia familiar.

AVERIGUACIÓN DE ANTECEDENTES

Personal del Destacamento HIGA identificó a un menor que llevaba de tiro una moto. Tras cursar los datos del rodado y del joven en el sistema informático, se constató que registraba un pedido de internación dispuesto por el Juzgado de Familia N°6 del.

Ads

Seguidamente, se mantuvo comunicación con la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, a cargo de Mariana Baqueiro, quien ordenó labrar las actuaciones de rigor por “averiguación de ilícito” y disponer el alojamiento del menor en el área de salud mental del HIGA.

Con relación al motovehículo, la Fiscalía dispuso que sea resguardado preventivamente en el asiento de la dependencia policial.