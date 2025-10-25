Un hombre de 46 años con antecedentes por robo fue imputado en una causa por lesiones graves contra una mujer de 25, con la que semanas atrás pautó un encuentro en su casa del barrio San Jacinto. Sin embargo, al llegar al lugar, el sujeto junto a otra mujer agredió a la víctima, golpeándola con un arma.

El hecho ocurrió el 1 de octubre, cuando la mujer fue invitada por el imputado a su domicilio en calle 433 bis 1200 para un encuentro sexual y el consumo de estupefacientes. La víctima llegó al lugar, pero al no encontrar al imputado, esperó en el sitio hasta que este apareció acompañado de otra mujer, a la que mencionaba como “Sasha”.

La confrontación escaló rápidamente: “Sasha” tomó del cuello a la víctima y la llevó al patio trasero de la propiedad. Allí, el imputado exhibió un revólver y comenzó a golpearla con el arma, causándole lesiones que la llevaron a perder el conocimiento. Minutos después, al despertar, observó a ambos agresores aún presentes. Aprovechando un descuido, huyó hacia la casa de un vecino, desde donde llamó al 911.

La víctima fue trasladada inicialmente a la sala de primeros auxilios del CAPS del barrio Playa Serena, donde recibió asistencia básica, y posteriormente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para curaciones definitivas. Solicitó un botón antipánico y una medida cautelar de restricción de acercamiento. Además, se refugió en la Casa de la Mujer MT (calle 441 al 1034), para recibir apoyo contra las adicciones.

En este contexto es que personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimotercera ejecutó una orden de allanamiento y secuestro en un domicilio ubicado en la intersección de calle 435 y calle 24. La intervención se enmarcó en dos causas penales: lesiones graves y violencia familiar, regulada por la Ley 12.569. La medida fue dispuesta por la UFI N°4, a cargo de Constanza Mandagarán, y el Juzgado de Familia N°5, presidido por Clara Obligado.

Durante el allanamiento se secuestraron un revólver calibre 38 marca Detective y cinco municiones. Sin embargo la consulta por número de serie del arma no arrojó impedimentos legales. El imputado fue notificado y se ordenó su libertad provisional, aunque se le aplicó una medida cautelar de restricción de acercamiento.

No obstante, se informó que el imputado cuenta con antecedentes penales previos por portación de arma de uso civil, tentativa de robo, tentativas de robos reiterados y amenazas.