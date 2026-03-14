Un hombre de 35 años fue imputado luego de que personal de la Comisaría Tercera detectara que el vehículo que conducía tenía pedido de secuestro por hurto, tras un procedimiento iniciado a partir de un llamado al 911 en el barrio Cerrito y San Salvador.

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El operativo comenzó cuando vecinos alertaron sobre un automóvil mal estacionado y en actitud sospechosa en Soler 4600. Al llegar al lugar, los efectivos policiales verificaron en el sistema informático las chapas patentes colocadas, las cuales no registraban impedimentos.

Minutos después se presentó en el lugar el conductor del rodado con la llave de arranque, por lo que los agentes procedieron a realizar una verificación más exhaustiva del vehículo.

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Al constatar el número de motor, los policías establecieron que se trataba de un Fiat Cronos que registraba un pedido de secuestro activo desde el 22 de junio de 2024, requerido por la Comisaría Quinta en el marco de una causa por hurto.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión del conductor, quien además no poseía documentación del vehículo. También se secuestraron el automóvil y las chapas patentes que tenía colocadas. En el lugar trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

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Tras mantener comunicación con el titular de la Oficina de Determinación de Causas en Flagrancia, el fiscal Joaquín Morán dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de encubrimiento y la posterior libertad del imputado en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.