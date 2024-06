La ex secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Salta, Silvia Varg, fue imputada por presuntamente haber cometido el delito de malversación imprudente en una causa que investiga la supuesta sustracción de mercadería y materiales de los depósitos municipales. Ya hay otros dos imputados acusados de haber participado del desvío de los bienes sociales.

Luego de que la ex funcionaria pública no se presentara a la audiencia de imputación que estaba pactada para el lunes y no justificara los motivos de su ausencia, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) la intimó a presentarse este martes. En esta segunda oportunidad, Varg acudió acompañada de un abogado particular, pero se negó a declarar, responder las preguntas de la fiscalía y aportar documentación que pudiera allanar la investigar.

De esta manera, la fiscal penal a cargo de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, justificó la imputación por malversación imprudente al acusar a la ex titular de Desarrollo Humano de no haber implementado los controles necesarios sobre los bienes sociales que se encontraban bajo su custodia. Una presunta prueba de la mala administración sería la falta de confección de un acta de cierre de gestión, de inventarios permanentes y control de stock.

En este sentido, la investigadora apuntó que la entrega de los bienes sin que hubiera documentación que dejara constancia del recibimiento de los mismos y sin la presencia de funcionarios pertenecientes a otras áreas municipales que brindaran el respaldo legal adecuado habrían gestado las condiciones necesarias para que se desviaran los cargamentos.

Por el delito de peculado, es decir, del hurto de los caudales de materiales y mercadería, fueron imputados el ex presidente de “Pan Solidario-Panadería Social”, Luis Emilio Fayón Medina, y el ex funcionario de la municipalidad Andrés Nux, después de que varias sillas ortopédicas, mercadería, calzado, ventanas, hierros, chapas y otros elementos fueran hallados en una finca de Fayón Medina.

El pasado 7 de junio la fiscal presenció dos allanamientos realizados en el sur de la ciudad, en donde el personal incautó varios bienes y productos que habrían sido comprados con los fondos destinados al área de Desarrollo Social. Además de la propiedad del ex director de Pan Solidario-Panadería Social, los investigadores secuestraron mercadería en la vivienda de Neux.

Por este motivo, ambos fueron imputados durante una audiencia celebrada el lunes pasado. En el caso de Fayón Medina, será investigado por presuntamente haber cometido el delito de peculado, mientras que Neux fue considerado como supuesto partícipe necesario en la causa.

Según el medio local El Tribuno, la investigación comenzó en diciembre del año pasado después de que la Oficina de Obras y Desarrollo de la Municipalidad de Salta radicara una denuncia sobre el presunto hurto de los bienes sociales almacenados en los depósitos municipales situados en la calle Durañona al 125 del Parque Industrial.

Después de que la demanda fuera enviada a la UDEC, los investigadores se enfocaron en reconstruir los movimientos de entrada y salida que se detectaron en los depósitos municipales. Para esto, se valieron de las auditorías, relevamientos y recopilación de los testimonios ofrecidos por el personal que se encontraba en funcionamiento cuando ocurrieron los hechos.

Como resultado de las primeras averiguaciones, las autoridades descubrieron que había documentación faltante, ausencia de cámaras de seguridad, faltante de equipos informáticos y elementos de seguridad como, por ejemplo, matafuegos.

En paralelo, los investigadores de la UDEC determinaron que el 8 de diciembre de 2023 Fayón Medina y Neux se habrían encargado de retirar la mercadería y productos que se encontraban almacenados. Según las declaraciones de los imputados, estos habrían sido autorizados por Aroldo Tonini, pero no hubo ningún tipo de documentación que pudiera justificar el vaciamiento del depósito.

Luego de que la investigación saliera a la luz, la ex intendente de Salta Bettina Romero condenó a sus ex funcionarios por las acusaciones que cayeron en su contra. “Es una actitud despreciable la de este señor”, apuntó en referencia al ex titular de Pan Solidario-Panadería Social.

“Uno arma un equipo, gobierna y confía, pero no se puede controlar el accionar de cada uno”, reconoció la ex jefa comunal al ratificar que se trataba de un “hecho totalmente aislado”. De esta manera, reforzó el pedido para que se investigue a fondo la cuestión y que se haga justicia por lo sucedido con los fondos públicos.



Fuente: Infobae.