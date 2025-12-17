Los propietarios y dos cuidadoras del geriátrico Sagrada Familia que se incendió esta madrugada en Jujuy y Balcarce, dejando tres personas muertas y una herida en grave estado, fueron imputadas por los delitos de “homicidio culposo, lesiones culposas e incendio culposo”, debido a diversas falencias detectas en el lugar, como falta de habilitación provincial y detectores de humo que no funcionaban.

Ads

Ahora los imputados tienen derecho a designar un abogado defensor, a participar de las pericias, y la imputación se va a concretar “recién, si corresponde, cuando estén los resultados periciales”, según indicó a El Marplatense el fiscal Rodolfo Moure.

Sobre la imputación, destacó que se tomaron en cuenta elementos como que “el geriátrico carece de habilitación provincial para funcionar” y aclaró que “ya había sido intimado por la Municipalidad para que regularice la situación”. En ese sentido se detalló que hay un expediente abierto del 2019 y nunca fue habilitado.

Ads

Puede interesarte

Otros elementos señalados por el fiscal son que los “detectores de humo que deberían funcionar no andaban” y que “había detectores de humo en el primer piso y los más cercanos al lugar donde se produjo el incendio no funcionaban, lo cual tiene incidencia”.

Por otro lado, Moure remarcó que en el lugar había 38 personas alojadas, “cuando se necesitan para esa cantidad entre seis y ochos cuidadores nocturnos, y acá solamente había dos”.

Ads

Ahora la Justicia está a la espera de las pericias, mientras se intenta desentrañar el motivo que originó el incendio.

Puede interesarte

Se recuerda que el incendio en el geriátrico Sagrada Familia comenzó alrededor de las 02:00 en una habitación del primer piso y provocó la muerte de tres mujeres de 95, 95 y 80 años. Una cuarta víctima, de 79 años, fue trasladada al HIGA y permanece con asistencia respiratoria.

Bomberos lograron controlar el fuego y evacuaron preventivamente a 34 residentes del establecimiento. En el operativo, 15 efectivos policiales fueron atendidos en el HPC por inhalación de humo, y uno de ellos quedó internado por afecciones respiratorias. La causa está a cargo de las UFI N°5 y N°11.