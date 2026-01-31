Dos personas fueron imputadas por malos tratos y actos de crueldad contra los animales, luego de un allanamiento de urgencia realizado en una vivienda de La Perla donde se realizaban rituales y sacrificios.

Ads

El operativo, llevado adelante por personal de la Comisaría Primera con la colaboración de agentes de Zoonosis e Inspección General, fue realizado en el domicilio de 20 de Septiembre al 400 a partir de reiteradas denuncias ingresadas al 911.

Al ingresar al inmueble, el personal interviniente constató que se estaba desarrollando un ritual en el cual se sacrificaban animales. La actividad fue inmediatamente interrumpida y se documentaron restos de gallinas y un cordero que habrían sido utilizados durante el mismo.

Ads

Puede interesarte

Como resultado del operativo, los dos imputados fueron trasladados a la dependencia policial para la correspondiente formación de actuaciones.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de Fernando Berlingeri, que avaló el allanamiento de urgencia y dispuso la notificación de la formación de causa a ambos imputados por infracción a la Ley 14.346, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

Ads