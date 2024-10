La Policía Federal realizó esta mañana una serie de allanamientos contra Luis Pardo y Lucas Liberatti, los dos sospechosos de estar detrás de RainwowEx, el presunto esquema Ponzi que produjo la “fiebre cripto” en San Pedro y que ahora tiene en vilo a miles de inversores de la ciudad, que temen perder sus ahorros.

Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal federal Matías Di Lello, que imputó a Pardo y Liberatti por el delito de intermediación financiera ilegal, mientras que la fiscal de instrucción María Viviani, de San Nicolás, investiga una presunta estafa.

Pardo, de 33 años, empleado de Papel Prensa según sus registros previsionales, fue señalado en las últimas semanas en redes sociales por inversores y posibles damnificados como uno de los responsables.

Pardo estuvo en un lugar central en el evento realizado en el Hotel Emperador de Buenos Aires, en donde recibió un premio ficticio de manos de los actores polacos Mauryc Lyczko y Filip Wałcerz, contratados por una agencia de casting asiática para simular ser ejecutivos estadounidenses de la firma Knight Consortium, que operaba el negocio de RainbowEX.

Liberatti, por su parte, está vinculado según fuentes del caso a Over Cash, la financiera allanada a comienzos de esta semana en la calle Mitre en San Pedro, que sería la base de RainbowEX para operar en la zona. Según el Boletín Oficial, integra el directorio de la financiera junto a un grupo de mujeres porteñas, con un domicilio registrado en Retiro.

Los procedimientos, a cargo de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, se realizaron en domicilios del Barrio Escorial y la calle Almafuerte.

Mientras, Pardo publicó en su perfil de Facebook capturas de pantalla de televisión de la cobertura del caso, entre supuestas donaciones de mercadería y juguetes a comedores de chicos con el logo de Knight Consortium. También, posa durmiendo con el premio que se entregó a sí mismo en la gala del Emperador.

El viernes por la noche, el juez Carlos Villafuerte Ruzo autorizó el pedido del fiscal de clausurar el sitio de Knight Consortium -que anunció una sospechosa cesación de pagos de dos semanas- y así impedir su acceso desde Argentina, una medida requerida al ENACOM.

En su pedido, Di Lello apuntó a “las maniobras aquí investigadas, las cuales, de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Municipio de San Pedro, habrían importado la captación de fondos de aproximadamente el 20% de la población de esa localidad, en una plataforma que no cuenta con autorización de la Comisión Nacional de Valores para operar en cambios en la República Argentina”.

El actor Walcerz, en medio de insultos y amenazas recibidas en sus redes sociales, aseguró que “ninguno de nosotros se esconde y no tenemos nada que ocultar. Personalmente estoy devastado por toda esta situación. Nunca esperé ser parte de tal escándalo. He vivido toda mi vida únicamente a través del arte, la música y el cine y nunca me he involucrado en nada más. Realmente quisiera que los argentinos supieran y entendieran que nosotros no estamos detrás de todo esto”.

“Nos dimos cuenta de que fuimos engañados por la agencia y expuestos a un gran riesgo. Nos usaron como herramienta para engañar a otros. Declaro nuestra total transparencia y voluntad de cooperar. Maurycy y yo ya estamos en contacto con la Embajada polaca en Argentina”, señaló.

