La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación penal que analiza la presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social vinculadas al funcionamiento de la entidad. La causa se encuentra en una etapa inicial y apunta también a integrantes de la comisión directiva.

La medida fue impulsada por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial, quien presentó el requerimiento de instrucción ante el juez Diego Amarante. Se trata de la primera imputación formal contra Tapia en este expediente.

Según la denuncia presentada por el área de Grandes Contribuyentes de ARCA, la AFA acumula una deuda superior a los 19.000 millones de pesos correspondiente a los últimos dos años. La acusación sostiene que la entidad habría retenido tributos y aportes a la seguridad social de empleados propios y de clubes del fútbol argentino sin ingresarlos dentro de los plazos establecidos por el Régimen Penal Tributario.

En su dictamen, el fiscal atribuyó responsabilidad a Tapia por su rol institucional y por la administración de la clave fiscal de la asociación. Además, consideró que la investigación debe ampliarse a otros miembros de la comisión directiva, al entender que habrían intervenido en la gestión y disposición de los fondos bajo análisis.

La causa podría avanzar hacia nuevas medidas procesales en caso de confirmarse los hechos denunciados.

Fuente: con información de Infobae