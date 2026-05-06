Una mujer intentó matar a otra atacándola con un palo de amasar y una cuchilla: está grave
El hecho ocurrió en el barrio Libertad y se habría dado por un conflicto previo entre las involucradas. La víctima sufrió un golpe en la cabeza y fue hallada con signos vitales comprometidos.
Una mujer fue aprehendida hoy en el barrio Libertad, acusada de tentativa de homicidio tras agredir a otra persona con un palo de amasar y una cuchilla, durante una pelea.
La violenta pelea se registró en Bayley y Necochea, donde personal policial de la Comisaría Sexta acudió tras una denuncia al 911. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que, por conflictos de vieja data, se había originado una pelea entre la víctima y la imputada.
En ese contexto, la agresora habría utilizado un elemento contundente y punzocortante, asestando un golpe en la región temporal/parietal izquierda de la víctima, lo que provocó su caída al suelo. Desde la Policía se informó que la persona fue hallada sin respuesta vigil y con signos vitales comprometidos.
La imputada fue aprehendida en el lugar, mientras que se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio interviniente, a cargo de Fernando Berlingieri.
El fiscal dispuso la realización de actuaciones de rigor, la intervención de Policía Científica, la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de “tentativa de homicidio” y el traslado de la acusada a la Unidad Penal N°50.
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