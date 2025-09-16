El bloque de la Coalición Cívica presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante para facilitar la incorporación de metros de construcción no declarados con un doble beneficio tanto para el Municipio como los vecinos de la ciudad.

Ads

Al respecto, Guido García, concejal impulsor de la propuesta, señaló en diálogo con El Marplatense que “a lo que apuntamos es a darle agilidad a un trámite que realmente genera muchos problemas a la hora, no solo de comercializar una propiedad, sino también para el catastro municipal en sí”.

En esta línea, destacó que “a veces vecinos realizan ampliaciones o modificaciones en sus casas que no figuran en los planos originales de obra, y esto sobre todo aparece a la hora de vender la propiedad”.

Ads

De modo que “ahora que ha surgido una nueva posibilidad para los vecinos de adquirir a través de créditos hipotecarios, es un requisito frecuente que piden los bancos que los planos estén aprobados”.

Desde su análisis, contó que “el punto surge cuando a la hora de pedir la cédula catastral, es decir que el agrimensor vaya a constatar las medidas de la propiedad, encuentran diferencias con los planos existentes. Es ahí cuando el vecino debe modificar los planos para poder vender la propiedad, sino esa operación no se puede realizar”.

Ads

Ante esta situación, “lo que nosotros estamos planteando es que con esa cédula catastral que el vecino mandó a hacer como requisito indispensable a la hora de poder hacer la operación, que con esa misma cédula el vecino pueda declarar la diferencia de hasta 100 metros que estamos admitiendo”.

“La idea es que hasta 50 metros el vecino no tenga que pagar ningún tipo de sanción y tenga un año de plazo para poder presentar el plano. En el medio, esa operación se puede realizar y el municipio ya tiene el metros totales declarados, por lo cual tiene una ampliación en lo que es la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) que se cobra de acuerdo a la cantidad de metros existentes”, indicó.

En detalle, la propuesta indica que los beneficios tendrán vigencia de 24 meses desde la promulgación de la presente Ordenanza, prorrogables por 12 meses mediante decreto del Departamento Ejecutivo; exención total (100%) de la Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción para regularizaciones hasta 50 m²; exención parcial (50%) para regularizaciones mayores a 50 m² y hasta 100 m²; y para superficies mayores a 100 m² regirá el régimen general, sin bonificaciones.

Ads

En consecuencia, "lo que vemos acá es un beneficio doble, para el vecino que puede estar en regla, avanzar en una operación inmobiliaria o tener la propiedad en la condición correcta, y por otro lado, para el Municipio ya que tiene la posibilidad de tener más metros declarados, un catastro más ordenado y una ciudad con más actividad económica", finalizó.