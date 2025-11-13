Impulsan una Mesa Intersectorial para abordar la violencia en las escuelas
Concejales de distintos bloques presentaron un proyecto para crear un espacio de trabajo que coordine la prevención, intervención y seguimiento de situaciones de violencia en instituciones educativas del distrito.
Un grupo de concejales del Honorable Concejo Deliberante presentó un proyecto de ordenanza para crear la Mesa de Trabajo Intersectorial “Escuelas Libres de Violencias”, un ámbito destinado a articular políticas públicas entre el Municipio, la Provincia y diversas organizaciones vinculadas a la niñez, la educación y la seguridad.
La propuesta busca dar una respuesta integral ante el crecimiento de episodios de violencia registrados en instituciones educativas de Mar del Plata y Batán.
La iniciativa, impulsada por Unión por la Patria, Frente Renovador y Acción Marplatense y firmada por sus ediles: Ariel Ciano, Horacio Taccone, Mariana Cuesta, Juan Manuel Cheppi, Valeria Crespo, Diego García y María Eva Ayala.
La iniciativa busca crear espacio permanente de prevención, acompañamiento y seguimiento de casos que afecten a estudiantes, docentes y personal escolar. El expediente ingresó este jueves al Concejo y ya fue girado a las comisiones de Educación y Legislación.
El proyecto fundamenta la creación de esta Mesa en normas nacionales y provinciales que garantizan la protección integral de niños, niñas y adolescentes, y enfatiza que la falta de intervención coordinada vulnera derechos tanto de trabajadores de la educación como de estudiantes y sus familias.
La Mesa estaría integrada por representantes de diferentes áreas: el Concejo Deliberante, la Jefatura Distrital, la Secretaría de Educación Municipal, el Consejo Escolar, los Servicios Locales de Niñez, áreas de Salud y Desarrollo Social, sindicatos docentes, organismos de derechos humanos, fuerzas de seguridad, el Fuero Penal Juvenil y la Universidad Nacional de Mar del Plata, entre otras instituciones.
Entre sus funciones, el espacio deberá relevar situaciones de violencia, coordinar intervenciones, acompañar a las comunidades educativas, promover la mediación escolar y elaborar protocolos de prevención. La coordinación quedaría a cargo del Concejo Deliberante, que convocará a la primera reunión en fecha a definir.
Si el proyecto avanza, la Mesa también podrá funcionar de manera descentralizada en distintos territorios del distrito, con el objetivo de abordar problemáticas particulares en cada comunidad educativa y fortalecer la presencia institucional en los barrios.
