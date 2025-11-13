Un grupo de concejales del Honorable Concejo Deliberante presentó un proyecto de ordenanza para crear la Mesa de Trabajo Intersectorial “Escuelas Libres de Violencias”, un ámbito destinado a articular políticas públicas entre el Municipio, la Provincia y diversas organizaciones vinculadas a la niñez, la educación y la seguridad.

Ads

La propuesta busca dar una respuesta integral ante el crecimiento de episodios de violencia registrados en instituciones educativas de Mar del Plata y Batán.

La iniciativa, impulsada por Unión por la Patria, Frente Renovador y Acción Marplatense y firmada por sus ediles: Ariel Ciano, Horacio Taccone, Mariana Cuesta, Juan Manuel Cheppi, Valeria Crespo, Diego García y María Eva Ayala.

Ads

Puede interesarte

La iniciativa busca crear espacio permanente de prevención, acompañamiento y seguimiento de casos que afecten a estudiantes, docentes y personal escolar. El expediente ingresó este jueves al Concejo y ya fue girado a las comisiones de Educación y Legislación.

El proyecto fundamenta la creación de esta Mesa en normas nacionales y provinciales que garantizan la protección integral de niños, niñas y adolescentes, y enfatiza que la falta de intervención coordinada vulnera derechos tanto de trabajadores de la educación como de estudiantes y sus familias.

Ads

La Mesa estaría integrada por representantes de diferentes áreas: el Concejo Deliberante, la Jefatura Distrital, la Secretaría de Educación Municipal, el Consejo Escolar, los Servicios Locales de Niñez, áreas de Salud y Desarrollo Social, sindicatos docentes, organismos de derechos humanos, fuerzas de seguridad, el Fuero Penal Juvenil y la Universidad Nacional de Mar del Plata, entre otras instituciones.

Puede interesarte

Entre sus funciones, el espacio deberá relevar situaciones de violencia, coordinar intervenciones, acompañar a las comunidades educativas, promover la mediación escolar y elaborar protocolos de prevención. La coordinación quedaría a cargo del Concejo Deliberante, que convocará a la primera reunión en fecha a definir.

Si el proyecto avanza, la Mesa también podrá funcionar de manera descentralizada en distintos territorios del distrito, con el objetivo de abordar problemáticas particulares en cada comunidad educativa y fortalecer la presencia institucional en los barrios.