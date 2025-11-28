El bloque de concejales de Acción Marplatense presentó un proyecto con el objetivo de convocar a una jornada de trabajo y concientización, en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, sobre dislexia y dificultades específicas del aprendizaje.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde AM se destacó “la necesidad de visibilizar, concientizar y promover acciones institucionales que garanticen una respuesta adecuada ante la dislexia y otras dificultades específicas del aprendizaje en el ámbito educativo, comunitario y sanitario del Partido de General Pueyrredon”.

En ese sentido, se explicó que “la dislexia es una dificultad específica del aprendizaje de base neurobiológica, reconocida por la Organización Mundial de la Salud y por los lineamientos pedagógicos internacionales, que afecta entre el 10% y el 15% de la población infantil y adolescente, con impacto directo en la lectura, la precisión, la fluidez y la comprensión lectora, pudiendo influir también en la escritura y el rendimiento académico integral”.

Y se añadió que “la dislalia, como trastorno del habla que dificulta la articulación adecuada de fonemas, constituye una de las alteraciones más frecuentes del desarrollo del lenguaje en la infancia y, sin tratamiento oportuno, puede afectar la alfabetización inicial, la lectoescritura, la autoestima y la participación en el entorno escolar”.

“Ambas condiciones -dislexia y dislalia- suelen detectarse tardíamente en ámbitos donde no existen dispositivos sistemáticos de screening, diagnóstico, ni acompañamiento pedagógico, lo que genera trayectorias discontinuas, repitencias evitables, dificultades emocionales, rotación de escuelas y, en ocasiones, un etiquetamiento injusto que vulnera el derecho a aprender en igualdad de oportunidades”, se agregó.

A su vez, se remarcó que “la evidencia científica demuestra que la intervención temprana, la adecuación de estrategias didácticas y la formación docente específica mejoran significativamente los procesos de aprendizaje y previenen el impacto negativo sobre la salud emocional y la continuidad educativa de niños y adolescentes”.

También, la bancada opositora afirmó que “numerosos establecimientos educativos del Partido de General Pueyrredon, tanto estatales como privados, manifiestan la necesidad de contar con información actualizada, protocolos básicos de orientación, materiales accesibles, herramientas de detección temprana y espacios de capacitación, especialmente en lectura comprensiva, conciencia fonológica, alfabetización inicial y abordajes interdisciplinarios”.

A continuación, se subrayó que “la participación coordinada entre docentes, equipos de orientación escolar, psicopedagogos/as, fonoaudiólogos/as, profesionales de la salud, familias, organizaciones de la sociedad civil y organismos municipales permite construir un enfoque integral basado en la eliminación de barreras pedagógicas, comunicacionales y sociales”.

“La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -con rango constitucional en nuestro país- establece el derecho a la educación inclusiva, la provisión de apoyos adecuados y la obligación del Estado de generar entornos accesibles que permitan el máximo desarrollo de las capacidades de niños, niñas y adolescentes, en condiciones de igualdad", se sostuvo en la iniciativa.

Para finalizar, se indicó que “el Estado municipal tiene la responsabilidad de promover políticas públicas que garanticen trayectorias educativas continuas, fortalecer la inclusión desde la primera infancia, acompañar el rol docente y facilitar instancias de formación, sensibilización y articulación comunitaria para atender las necesidades de estudiantes con dislexia, dislalia y otras dificultades específicas del aprendizaje”.

“La promoción de espacios de reflexión y trabajo colaborativo contribuye no sólo a mejorar la calidad de vida de las familias, sino también a construir una ciudad más inclusiva, informada y comprometida con el bienestar educativo y emocional de las infancias y adolescencias”, finaliza el texto.