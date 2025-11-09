El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto para que se convoque en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon a una Jornada de Trabajo con el fin de realizar propuesta sobre el uso de la Tracción a Sangre, mediante equinos, en la vía pública.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se indicó que “una gran cantidad de municipios de la Provincia de Buenos Aires ha avanzado en programas y normativas para garantizar la sustitución del uso de equinos para la tracción a sangre con el objetivo de otorgar carros y motovehículos que puedan otorgar mejores condiciones para el desarrollo de la actividad de la recuperación de residuos”.

A su vez, se remarcó que “es necesario contar un ámbito de participación ciudadana y discusión dentro del ámbito legislativo donde se pueda conglomerar a los distintos actores que hacen uso de la Tracción a Sangre, actores sociales, de la gestión de los residuos sólidos urbanos y del cuidado ambiental”.

A continuación, desde la bancada K se señaló que “el Municipio de General Pueyrredon debe dar lugar a un debate amplio y plural con el objetivo de poder llevar adelante una propuesta superadora en relación a la Tracción a Sangre y la utilización de caballos en la vía pública para la actividad como así también la mejora en las condiciones de trabajo de los recolectores urbanos”.

Por último, se subrayó “la importancia de poder contar con un ámbito de trabajo, con participación de la ciudadanía, instituciones y diversos actores, a fin de llevar adelante una propuesta en relación al uso de la Tracción a Sangre, mediante equinos, en la vía pública”.

