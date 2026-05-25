El Concejo Deliberante retomó el debate sobre la tracción a sangre en el distrito luego de que la comisión de Ambiente aprobara un proyecto para realizar una mesa de trabajo abierta sobre la problemática. La propuesta continuará ahora su recorrido legislativo dentro del cuerpo.

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La iniciativa busca convocar a organizaciones proteccionistas, especialistas en bienestar animal, representantes de recuperadores urbanos y funcionarios municipales para analizar distintos aspectos vinculados al uso de carros tirados por caballos y discutir posibles modificaciones en la normativa actual.

El expediente, presentado en 2025 por Unión por la Patria, plantea la necesidad de abordar el tema desde una perspectiva integral, contemplando tanto el cuidado de los animales como la situación económica y social de las familias que dependen de esta actividad como fuente laboral.

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Además, el proyecto propone evaluar experiencias desarrolladas en otros municipios y generar consensos que permitan avanzar en una nueva regulación. La discusión sobre la tracción a sangre mantiene desde hace años posiciones enfrentadas entre sectores que reclaman restricciones y quienes advierten sobre el impacto social de eliminar la actividad sin alternativas de trabajo.

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