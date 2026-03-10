La propuesta, denominada “Ley Rodrigo”, busca modificar la Ley 12.256 de Ejecución Penal Bonaerense y derogar el protocolo que habilitó el uso de celulares en las unidades penitenciarias durante la pandemia. Según el proyecto, las comunicaciones de los internos deberán realizarse exclusivamente a través de teléfonos fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

La iniciativa establece que cada interno podrá comunicarse hasta dos horas diarias, pero sin tener acceso libre a dispositivos móviles. Además, dispone la instalación obligatoria de sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores donde se alojan los detenidos.

El proyecto también prevé que, una vez sancionada la ley, las autoridades penitenciarias notifiquen a los reclusos para que entreguen voluntariamente los teléfonos. En caso de incumplimiento, se realizarían requisas en celdas y espacios comunes para secuestrar los dispositivos y aplicar sanciones.

La propuesta fue bautizada “Ley Rodrigo” en homenaje a Rodrigo Gómez, soldado que prestaba servicio en la Quinta de Olivos y que se quitó la vida tras ser víctima de una extorsión telefónica organizada desde el interior de una cárcel bonaerense.

Según los impulsores del proyecto, el objetivo es evitar que desde los establecimientos penitenciarios se planifiquen delitos o se realicen estafas telefónicas. En ese sentido, Liberman sostuvo que en muchos casos “las cárceles parecen un call center del delito”, al señalar que desde allí se coordinan maniobras delictivas mediante teléfonos móviles.

El diputado explicó que el proyecto se enfoca en reforzar el control estatal sobre las comunicaciones dentro del sistema penitenciario y evitar que los detenidos continúen delinquiendo desde prisión. También remarcó que la propuesta busca superar diferencias partidarias y avanzar en un consenso político amplio.

La iniciativa ahora deberá iniciar su recorrido legislativo en la Legislatura bonaerense, donde se debatirá si la prohibición del uso de celulares en las cárceles se convierte en una nueva política de seguridad en la provincia.

Fuente: Agencia NA